Новая невеста (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн
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Новая невеста
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Сюжет
Продолжение многосерийной турецкой комедии о сложных взаимоотношениях между девушкой из современной европейской семьи и консервативными родственниками ее мужа. Чтобы узнать, чем закончится их противостояние, включайте ромком «Новая невеста», 3 сезон. Турецкий сериал ждет вас онлайн на Wink.
В третьем сезоне Белла сражается за свое семейное счастье в доме родни Хазара, где против нее настроены почти все обитатели. Девушка старается проявлять доброту и послушание, но три свекрови делают все возможное, чтобы заставить ее вернуться в Европу. Кроме того, в такой напряженной обстановке возникает новая серьезная проблема для молодоженов: выясняется, что Белла не может иметь детей. Это несчастье кажется последним ударом, способным лишить ее надежды на то, чтобы быть стать членом семьи Бозоков. Однако девушка не привыкла сдаваться и готова пойти на все ради любимого мужа.
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