Новая невеста (сериал, 2017) сезон 3 смотреть онлайн

Сюжет

Продолжение многосерийной турецкой комедии о сложных взаимоотношениях между девушкой из современной европейской семьи и консервативными родственниками ее мужа. Чтобы узнать, чем закончится их противостояние, включайте ромком «Новая невеста», 3 сезон. Турецкий сериал ждет вас онлайн на Wink.



В третьем сезоне Белла сражается за свое семейное счастье в доме родни Хазара, где против нее настроены почти все обитатели. Девушка старается проявлять доброту и послушание, но три свекрови делают все возможное, чтобы заставить ее вернуться в Европу. Кроме того, в такой напряженной обстановке возникает новая серьезная проблема для молодоженов: выясняется, что Белла не может иметь детей. Это несчастье кажется последним ударом, способным лишить ее надежды на то, чтобы быть стать членом семьи Бозоков. Однако девушка не привыкла сдаваться и готова пойти на все ради любимого мужа.



Сможет ли Белла подарить Хазару наследника, узнаете в романтической комедии «Новая невеста» — сериал турецкий, смотреть все серии на русском языке можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



Сериал Новая невеста 3 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.