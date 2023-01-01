Новая невеста (сериал, 2017) сезон 2 смотреть онлайн

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Продолжение турецкой романтической комедии о молодоженах, которые пытаются преодолеть отчаянное сопротивление консервативных родственников. Не пропустите легкое драмеди «Новая невеста», 2 сезон. Сериал турецкий уже доступен онлайн на Wink!



Во втором сезоне Белла и Хазар погружаются в напряженную обстановку, царящую в доме Бозоков. Три супруги главы семейства замышляют интриги против новоиспеченной родственницы и хотят выдать Хазара за представительницу враждебного клана. Однако Белла не намерена сдаваться и желает доказать родне мужа, что она его достойна. Ситуация осложняется тем, что родители девушки также против этого брака и всеми силами стараются вытащить дочь из провинциальной глуши.



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