Новая невеста (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Душевный ромком со звездой драмы «Моя левая половинка» Толгой Менди, в которой европейская девушка выходит замуж за наследника турецкого клана. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить проект «Новая невеста» — сериал турецкий на русском языке доступен на нашем видеосервисе.



В первом сезоне вы познакомитесь с красивой студенткой Беллой Озтюрк, которая выросла в семье турецкого посла в Испании. Во время учебы в Стамбульском университете она встречает привлекательного молодого человека по имени Хазар Бозок. Парень, выросший в консервативном турецком клане, без памяти влюбляется в Беллу и делает ей предложение. Они решают пожениться, но сначала отправляются в провинцию, чтобы познакомить девушку с семьей Хазара. Однако новая невестка приходится им не по нраву, и родственники юноши изо всех сил начинают препятствовать их счастью.



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