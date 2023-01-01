Новая невеста (сериал, 2017) сезон 1 смотреть онлайн
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Сюжет
Душевный ромком со звездой драмы «Моя левая половинка» Толгой Менди, в которой европейская девушка выходит замуж за наследника турецкого клана. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить проект «Новая невеста» — сериал турецкий на русском языке доступен на нашем видеосервисе.
В первом сезоне вы познакомитесь с красивой студенткой Беллой Озтюрк, которая выросла в семье турецкого посла в Испании. Во время учебы в Стамбульском университете она встречает привлекательного молодого человека по имени Хазар Бозок. Парень, выросший в консервативном турецком клане, без памяти влюбляется в Беллу и делает ей предложение. Они решают пожениться, но сначала отправляются в провинцию, чтобы познакомить девушку с семьей Хазара. Однако новая невестка приходится им не по нраву, и родственники юноши изо всех сил начинают препятствовать их счастью.
Сможет ли Белла, завоевать расположение родных Хазара, узнаете в романтической комедии «Новая невеста» — 1 сезон на русском языке ждет вас в хорошем качестве на Wink!
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