Биография

Джемре Гюмели — турецкая актриса, модель и танцор. Родилась в Стамбуле 24 сентября 1993 года. К искусству Гюмели пристрастилась еще в детстве — девочка проводила много времени в фотомастерской своей тети, а также занималась музыкой и обучалась балету, который занимает особое место в ее биографии. Джемре обучалась в Стамбульском университете Билги, из которого вышла сразу с двумя специальностями — в области медиакоммуникаций и арт-менеджмента. В университете девушка увлеклась театром и решила получить актерское образование —в 2014 году она отправилась в Нью-Йорк обучаться актерскому мастерству. Также Джемре занималась моделингом. Впервые на телевидении Джемре Гюмели появилась в 2016 году — в сериале «Сладкая месть», а известность получила благодаря роли Джансу в драматическом проекте «Не отпускай мою руку» 2018 года. Еще одна яркая роль актрисы — неприступная, но искренняя адвокат Дениз Копаран в ромкоме 2020 года «Мистер Ошибка».