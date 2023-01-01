Wink
Сериалы
Коготь из Мавритании 2
Актёры и съёмочная группа сериала «Коготь из Мавритании 2»

Актёры и съёмочная группа сериала «Коготь из Мавритании 2»

Режиссёры

Наталья Хлопецкая

Наталья Хлопецкая

Режиссёр

Актёры

Марина Коняшкина

Марина Коняшкина

АктрисаАлександра Мур
Сергей Галахов

Сергей Галахов

АктёрДмитрий Рогов
Сергей Жарков

Сергей Жарков

АктёрКонстантин Першин
Илья Древнов

Илья Древнов

АктёрСергей Витальевич Шульц
Людмила Чурсина

Людмила Чурсина

АктрисаАнурис
Константин Чепурин

Константин Чепурин

АктёрСергей Львович Смирнов
Сергей Петров

Сергей Петров

АктёрИгорь Павлович
Дмитрий Чеботарёв

Дмитрий Чеботарёв

АктёрДемон
Игорь Макаров

Игорь Макаров

Актёр
Иван Прилль

Иван Прилль

АктёрСтанислав Горелов

Сценаристы

Наталья Хлопецкая

Наталья Хлопецкая

Сценарист
Татьяна Шаповальянц

Татьяна Шаповальянц

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Иоганна Алексанян

Иоганна Алексанян

Продюсер
Зара Янгульбиева

Зара Янгульбиева

Продюсер

Художники

Евгения Царько

Евгения Царько

Художница

Монтажёры

Любава Нечистяк

Любава Нечистяк

Монтажёр

Операторы

Евгений Хлопецкий

Евгений Хлопецкий

Оператор

Композиторы

Анатолий Зубков

Анатолий Зубков

Композитор