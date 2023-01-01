Биография

Российский актер театра и кино Игорь Макаров родился 27 июня 1970 года, закончил Московский государственный университет инженерной экологии, сейчас МГАХМ. Но творческая натура требовала развития, и молодой человек устраивается работать в театр. Играл в массовках, исполнял второстепенные роли и был замечен. Прежде всего – среднестатистическая внешность обычного российского мужчины. Это и привлекло режиссера сериала «Светофор» в 2011 году. По иронии судьбы актер сыграл роль режиссера, фильм стал судьбоносным для Игоря Макарова. Роли Игоря Макарова в фильмах, а изначально это были телесериалы, раскрывают образы простого гражданина, серьезного в своей невысокой должности. Амплуа – комедийные фильмы и мелодрамы. Такой образ естественной комичностью очень подходил молодежным сериалам. «Склифосовский», «Молодежка» – те фильмы Игоря Макарова, которые запомнились своим свежим решением в кино. Но после успехов в популярных сериалах талантливый актер начинает играть и в более серьезном, драматическом кино, это ему великолепно удается. Короткометражная драма «Седьмой грех» 2015 года стала отправной точкой в развитии новой грани актерского мастерства. Всего актер снимался в 22 проектах. Одной из лучших его ролей стала роль участкового в сериале «Шифр» 2018 год. Работа в кино и театре продолжается.