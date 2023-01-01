Коготь из Мавритании 2
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Коготь из Мавритании 2

Коготь из Мавритании 2 (сериал, 2016) смотреть онлайн

8.62016, Коготь из Мавритании 2 1 сезон
Детективы, Мини-сериалы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

После нескольких месяцев затишья в одном из столичных округов возобновляются ритуальные убийства девушек. К расследованию подключается майор полиции Александра Мур. Александре предстоит «усмирить» свой резкий характер и сработаться с новым напарником Дмитрием Роговым, а также найти общий язык с профессором Шульцем, который отбывает наказание в колонии за «пособничество» своему погибшему брату – именно его полиция объявила маньяком. Ситуация осложняется тем, что главным подозреваемым оказывается бывший напарник Рогова – Константин Першин. После первой серии убийств он ушел из полиции и занялся самостоятельными поисками преступника.

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