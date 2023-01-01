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Сериалы
Григорий Р.
Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»

Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»

Режиссёры

Андрей Малюков

Андрей Малюков

Режиссёр

Актёры

Владимир Машков

Владимир Машков

АктёрГригорий Распутин
Андрей Смоляков

Андрей Смоляков

АктёрГенрих Свиттен
Екатерина Климова

Екатерина Климова

АктрисаАнна Вырубова
Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте

Актрисаимператрица Александра Федоровна
Валерий Дегтярь

Валерий Дегтярь

Актёримператор Николай II
Владимир Кошевой

Владимир Кошевой

АктёрФеликс Юсупов
Никита Ефремов

Никита Ефремов

Актёркнязь Дмитрий
Борис Каморзин

Борис Каморзин

АктёрСвистунов
Таисия Ви�лкова

Таисия Вилкова

АктрисаРаспутина Мария Григорьевна
Сергей Угрюмов

Сергей Угрюмов

АктёрКеренский

Сценаристы

Илья Тилькин

Илья Тилькин

Сценарист
Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Рубен Дишдишян

Рубен Дишдишян

Продюсер
Арам Мовсесян

Арам Мовсесян

Продюсер
Светлана Слитюк

Светлана Слитюк

Продюсер

Актёры дубляжа

Родион Нахапетов

Родион Нахапетов

Актёр дубляжа
Александр Строев

Александр Строев

Актёр дубляжа

Художники

Владимир Светозаров

Владимир Светозаров

Художник
Марина Николаева

Марина Николаева

Художница
Татьяна Патрахальцева

Татьяна Патрахальцева

Художница
Николай Перфимов

Николай Перфимов

Художник

Монтажёры

Мария Сергеенкова

Мария Сергеенкова

Монтажёр
Ольга Гриншпун

Ольга Гриншпун

Монтажёр
Екатерина Пивнева

Екатерина Пивнева

Монтажёр

Операторы

Алексей Федоров

Алексей Федоров

Оператор
Владимир Климов

Владимир Климов

Оператор

Композиторы

Иван Бурляев

Иван Бурляев

Композитор
Максим Кошеваров

Максим Кошеваров

Композитор