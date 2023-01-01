Григорий Р.
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Григорий Р. (сериал, 2014) смотреть онлайн

9.22014, Григорий Р. 1 сезон
Драмы, Исторические18+

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Сюжет

Сериал «Григорий Р.» (2014) переносит зрителей во времена революционной России. В центре сюжета — таинственная и противоречивая личность Григория Распутина. Начав смотреть онлайн сериал «Григорий Р.», вы не сможете оторваться от происходящего на экране.

Петроград, 1917 год. Одному из лучших следователей страны Генриху Ивановичу Свиттену (Андрей Смоляков) поручают возглавить отдел обследования деятельности темных сил, и все ради того, чтобы пролить свет на историю крестьянина Григория Распутина (Владимир Машков). Дьявольское отродье, святой, развратник, провидец — Свиттену предстоит выяснить, кем был на самом деле этот человек, приближенный к царской семье.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Григорий Р.»