Григорий Р. (сериал, 2014) смотреть онлайн
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Сюжет
Сериал «Григорий Р.» (2014) переносит зрителей во времена революционной России. В центре сюжета — таинственная и противоречивая личность Григория Распутина. Начав смотреть онлайн сериал «Григорий Р.», вы не сможете оторваться от происходящего на экране.
Петроград, 1917 год. Одн�ому из лучших следователей страны Генриху Ивановичу Свиттену (Андрей Смоляков) поручают возглавить отдел обследования деятельности темных сил, и все ради того, чтобы пролить свет на историю крестьянина Григория Распутина (Владимир Машков). Дьявольское отродье, святой, развратник, провидец — Свиттену предстоит выяснить, кем был на самом деле этот человек, приближенный к царской семье.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыИсторические, Драмы
Рейтинг
- АМРежиссёр
Андрей
Малюков
- Актёр
Владимир
Машков
- Актёр
Андрей
Смоляков
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актриса
Ингеборга
Дапкунайте
- Актёр
Валерий
Дегтярь
- Актёр
Владимир
Кошевой
- Актёр
Никита
Ефремов
- Актёр
Борис
Каморзин
- Актриса
Таисия
Вилкова
- СУАктёр
Сергей
Угрюмов
- Сценарист
Илья
Тилькин
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- ССПродюсер
Светлана
Слитюк
- РНАктёр дубляжа
Родион
Нахапетов
- АСАктёр дубляжа
Александр
Строев
- ВСХудожник
Владимир
Светозаров
- МНХудожница
Марина
Николаева
- ТПХудожница
Татьяна
Патрахальцева
- НПХудожник
Николай
Перфимов
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ОГМонтажёр
Ольга
Гриншпун
- ЕПМонтажёр
Екатерина
Пивнева
- АФОператор
Алексей
Федоров
- ВКОператор
Владимир
Климов
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров