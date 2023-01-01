Григорий Р. (сериал, 2014) смотреть онлайн

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Сериал «Григорий Р.» (2014) переносит зрителей во времена революционной России. В центре сюжета — таинственная и противоречивая личность Григория Распутина. Начав смотреть онлайн сериал «Григорий Р.», вы не сможете оторваться от происходящего на экране.



Петроград, 1917 год. Одн�ому из лучших следователей страны Генриху Ивановичу Свиттену (Андрей Смоляков) поручают возглавить отдел обследования деятельности темных сил, и все ради того, чтобы пролить свет на историю крестьянина Григория Распутина (Владимир Машков). Дьявольское отродье, святой, развратник, провидец — Свиттену предстоит выяснить, кем был на самом деле этот человек, приближенный к царской семье.



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