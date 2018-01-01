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Фарца
Актёры и съёмочная группа сериала «Фарца»

Актёры и съёмочная группа сериала «Фарца»

Режиссёры

Егор Баранов

Егор Баранов

Режиссёр

Актёры

Александр Петров

Александр Петров

АктёрАндрей
Филипп Горенштейн

Филипп Горенштейн

АктёрБорис
Максим Емельянов

Максим Емельянов

АктёрСанек
Алексей Весёлкин

Алексей Весёлкин

АктёрКостыль
Зоя Бербер

Зоя Бербер

АктрисаНадя
Таисия Вилкова

Таисия Вилкова

АктрисаЗина
Евгений Стычкин

Евгений Стычкин

АктёрПонт
Иева Андреевайте

Иева Андреевайте

АктрисаТаня
Алексей Серебряков

Алексей Серебряков

АктёрВостриков
Александр Яценко

Александр Яценко

АктёрСережа Берем-и-Едем

Сценаристы

Александр Цекало

Александр Цекало

Сценарист
Александр Котт

Александр Котт

Сценарист
Юлия Идлис

Юлия Идлис

Сценарист

Продюсеры

Александр Цекало

Александр Цекало

Продюсер
Александр Котт

Александр Котт

Продюсер
Иван Самохвалов

Иван Самохвалов

Продюсер
Александра Ремизова

Александра Ремизова

Продюсер
Алексей Сатолин

Алексей Сатолин

Продюсер

Художники

Сергей Тырин

Сергей Тырин

Художник
Иван Гайдуков

Иван Гайдуков

Художник

Монтажёры

Максим Урманов

Максим Урманов

Монтажёр
Дмитрий Слюсарчук

Дмитрий Слюсарчук

Монтажёр

Операторы

Эдуард Мошкович

Эдуард Мошкович

Оператор

Композиторы

Райан Оттер

Райан Оттер

Композитор