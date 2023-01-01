Экспроприатор (сериал, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Криминальный триллер по мотивам романа Андрея Константинова «Юность Барона». Предыстория известного телесериала «Бандитский Петербург».
Юный и талантливый вор Юрий Алексеев по прозвищу Барон после успешного ограбления квартиры решает поехать в Москву — там ему предстоит встретиться с человеком из далекого прошлого. В дороге он предается воспоминаниям о своей жизни и знакомится с женой партийного сотрудника, которая предлагает устроить свидание у нее дома. Барон не упускает шанс сделать слепки ключей от ее квартиры.
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Информация
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Кр�аснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- Актёр
Артём
Ткаченко
- Актёр
Алексей
Фатеев
- АТАктриса
Анна
Табанина
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- Актёр
Евгений
Князев
- Актёр
Егор
Бакулин
- Актриса
Татьяна
Абрамова
- ТЧАктриса
Татьяна
Чердынцева
- НКАктриса
Наталья
Круглова
- РИАктёр
Рамис
Ибрагимов
- АКСценарист
Андрей
Константинов
- ИШСценарист
Игорь
Шушарин
- Продюсер
Анатолий
Чижиков
- СКПродюсер
Сергей
Куликов
- НЧПродюсер
Наталья
Чижикова
- Продюсер
Сергей
Титинков
- Актёр дубляжа
Алексей
Колган
- ВВМонтажёр
Владимир
Воронин
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ЕШКомпозитор
Евгений
Ширяев