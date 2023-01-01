Экспроприатор (сериал, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Криминальный триллер по мотивам романа Андрея Константинова «Юность Барона». Предыстория известного телесериала «Бандитский Петербург».



Юный и талантливый вор Юрий Алексеев по прозвищу Барон после успешного ограбления квартиры решает поехать в Москву — там ему предстоит встретиться с человеком из далекого прошлого. В дороге он предается воспоминаниям о своей жизни и знакомится с женой партийного сотрудника, которая предлагает устроить свидание у нее дома. Барон не упускает шанс сделать слепки ключей от ее квартиры.



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