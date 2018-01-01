Биография

Анна Табанина — российская актриса театра и кино. Родилась в Ленинграде 9 июня 1978 года. В школе Анна демонстрировала талант к живописи и предполагала, что станет студенткой художественного училища. Но за несколько лет до выпуска ее увлекло театральное искусство. Девушка прошла конкурсный отбор в ЛГИТМиК и получила актерское образование. В 1998–2000-х годах Анна играла в Молодежном театре на Фонтанке, затем — в объединении «АРТ-Питер». В кино Анна Табанина пришла в 1996 году и до 2022-го снялась в 36 картинах, в основном криминально-детективного жанра. Известна своими ролями в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная сила», «Агентство НЛС», «Любовь императора», «Бедная Настя», «9 месяцев», «Шеф», «Ленинград-46», «Экспроприатор», «Семейная тайна», «Великолепная пятерка». В фильмографии актрисы также выделяются фильмы «Белая ночь, нежная ночь» и «Северное сияние. О чем молчат русалки».