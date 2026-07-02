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Девушки с Макаровым
Актёры и съёмочная группа сериала «Девушки с Макаровым»

Актёры и съёмочная группа сериала «Девушки с Макаровым»

Режиссёры

Константин Смирнов

Константин Смирнов

Режиссёр
Радда Новикова

Радда Новикова

Режиссёр
Сергей Арутюнян

Сергей Арутюнян

Режиссёр

Актёры

Павел Майков

Павел Майков

АктёрПавел Макаров, начальник отдела уголовного розыска
Алевтина Тукан

Алевтина Тукан

АктрисаАнна Туркина
Валерия Астапова

Валерия Астапова

АктрисаЕкатерина Синицкая
Влада Ермолаева

Влада Ермолаева

АктрисаАлександра Попова
Елена Полянская

Елена Полянская

АктрисаОлеся Верба
Олеся Судзиловская

Олеся Судзиловская

АктрисаОльга Романова, начальник следственного отдела
Георгий Дронов

Георгий Дронов

АктёрРоман Жилин, замначальника ОВД по охране общественного порядка
Сергей Астахов

Сергей Астахов

АктёрВиталий Саламатин, начальник ОВД
Анна Невская

Анна Невская

Актриса
Антон Шварц

Антон Шварц

АктёрКравцов
Максим Иванов

Максим Иванов

АктёрВиталик
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрДенис Куренков, криминалист
Валентина Муравская

Валентина Муравская

Актрисажурналистка
Денис Шаблий

Денис Шаблий

Актёркапитан полиции
Алексей Соколков

Алексей Соколков

Актёрнаркоман

Сценаристы

Антон Морозенко

Антон Морозенко

Сценарист
Алексей Слущев

Алексей Слущев

Сценарист
Александр Виниченко

Александр Виниченко

Сценарист
Максим Томяк

Максим Томяк

Сценарист
Артем Гончаров

Артем Гончаров

Сценарист
Сергей Кинстлер

Сергей Кинстлер

Сценарист
Арам Аракелов

Арам Аракелов

Сценарист

Продюсеры

Артур Джанибекян

Артур Джанибекян

Продюсер
Вячеслав Дусмухаметов

Вячеслав Дусмухаметов

Продюсер
Заур Болотаев

Заур Болотаев

Продюсер
Таймураз Бадзиев

Таймураз Бадзиев

Продюсер
Тина Канделаки

Тина Канделаки

Продюсер
Аркадий Водахов

Аркадий Водахов

Продюсер
Марина Разумова

Марина Разумова

Продюсер
Борис Ханчалян

Борис Ханчалян

Продюсер
Сергей Косинский

Сергей Косинский

Продюсер
Андрей Левин

Андрей Левин

Продюсер

Художники

Андрей Ивакин

Андрей Ивакин

Художник
Анна Неволина

Анна Неволина

Художница
Валерия Евсеева

Валерия Евсеева

Художница
Мария Акопова

Мария Акопова

Художница
Юлия Фетисова

Юлия Фетисова

Художница

Монтажёры

Евгений Потапов

Евгений Потапов

Монтажёр

Операторы

Василий Рыжов

Василий Рыжов

Оператор
Арсений Кан

Арсений Кан

Оператор
Михаил Селихов

Михаил Селихов

Оператор
Вячеслав Сотников

Вячеслав Сотников

Оператор
Дмитрий Павлов

Дмитрий Павлов

Оператор

Композиторы

Наталья Некрасова

Наталья Некрасова

Композитор