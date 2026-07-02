WinkСериалыДевушки с МакаровымАктёры и съёмочная группа сериала «Девушки с Макаровым»
Актёры и съёмочная группа сериала «Девушки с Макаровым»
Актёры
Павел Майков
АктёрПавел Макаров, начальник отдела уголовного розыска
Алевтина Тукан
АктрисаАнна Туркина
Валерия Астапова
АктрисаЕкатерина Синицкая
Влада Ермолаева
АктрисаАлександра Попова
Елена Полянская
АктрисаОлеся Верба
Олеся Судзиловская
АктрисаОльга Романова, начальник следственного отдела
Георгий Дронов
АктёрРоман Жилин, замначальника ОВД по охране общественного порядка
Сергей Астахов
АктёрВиталий Саламатин, начальник ОВД
Анна Невская
Актриса
Антон Шварц
АктёрКравцов
Максим Иванов
АктёрВиталик
Дмитрий Лысенков
АктёрДенис Куренков, криминалист
Валентина Муравская
Актрисажурналистка
Денис Шаблий
Актёркапитан полиции
Алексей Соколков
Актёрнаркоман