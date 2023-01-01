Wink
Сериалы
Демон революции
Актёры и съёмочная группа сериала «Демон революции»

Актёры и съёмочная группа сериала «Демон революции»

Режиссёры

Владимир Хотиненко

Владимир Хотиненко

Режиссёр

Актёры

Евгений Миронов

Евгений Миронов

АктёрВладимир Ульянов (Ленин)
Фёдор Бондарчук

Фёдор Бондарчук

АктёрАлександр Парвус
Дарья Екамасова

Дарья Екамасова

АктрисаНадежда Крупская
Виктория Исакова

Виктория Исакова

АктрисаИнесса Арманд
Паулина Андреева

Паулина Андреева

АктрисаСофья Руднева
Максим Матвеев

Максим Матвеев

АктёрАлексей Мезенцев
Александр Балуев

Александр Балуев

Актёркнязь Туркестанов
Филипп Рейнхардт

Филипп Рейнхардт

Philippe Reinhardt
Актёр
Дмитрий Лысенков

Дмитрий Лысенков

АктёрЯкуб Ганецкий
Алексей Миронов

Алексей Миронов

Alexey Mironov
Актёр

Сценаристы

Кирилл Журенков

Кирилл Журенков

Сценарист
Надежда Воробьева

Надежда Воробьева

Сценарист
Ануш Варданян

Ануш Варданян

Сценарист
Эдуард Володарский

Эдуард Володарский

Сценарист

Продюсеры

Сергей Мелькумов

Сергей Мелькумов

Продюсер
Александр Роднянский

Александр Роднянский

Продюсер
Наталья Коткова

Наталья Коткова

Продюсер

Художники

Регина Хомская

Регина Хомская

Художница
Александр Ковалев

Александр Ковалев

Художник
Юлия Макушина

Юлия Макушина

Художница

Монтажёры

Игорь Литонинский

Игорь Литонинский

Монтажёр

Операторы

Денис Аларкон Рамирес

Денис Аларкон Рамирес

Оператор

Композиторы

Игорь Вдовин

Игорь Вдовин

Композитор