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Демон революции

Демон революции (сериал, 2017) смотреть онлайн

2017, Демон революции 1 сезон
Исторические, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1915 год. Европа охвачена огнем Первой мировой войны. Немецкое правительство выделяет «немалые деньги», которые должны пойти на революцию в России. С этого начинается история о жизни Александра Парвуса и его роли в исторических событиях, завершившихся в октябре 1917 года.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Демон революции»

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