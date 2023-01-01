Д`Артаньян и три мушкетера (сериал, 1979) смотреть онлайн
1979, Д`Артаньян и три мушкетера 1 сезон
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Сюжет
Четверо друзей-мушкетеров спасают честь королевы Франции, вступают в единоборство со всесильным кардиналом Ришелье и коварной Миледи, а главное — наслаждаются жизнью.
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Информация
СтранаСССР
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
7.8 IMDb
- ГЮРежиссёр
Георгий
Юнгвальд-Хилькевич
- Актёр
Михаил
Боярский
- Актёр
Вениамин
Смехов
- Актёр
Игорь
Старыгин
- Актёр
Валентин
Смирнитский
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актриса
Алиса
Фрейндлих
- Актриса
Маргарита
Терехова
- Актёр
Олег
Табаков
- Актёр
Лев
Дуров
- АТАктёр
Александр
Трофимов
- МРСценарист
Марк
Розовский
- АДСценарист
Александр
Дюма отец
- МБПродюсер
Михаил
Бялый
- ВНАктёр дубляжа
Вячеслав
Назаров
- Актёр дубляжа
Игорь
Ясулович
- ВЧАктёр дубляжа
Владимир
Чуйкин
- Актриса дубляжа
Анастасия
Вертинская
- ЕДАктриса дубляжа
Елена
Дриацкая
- ЛТХудожница
Лариса
Токарева
- АПОператор
Александр
Полынников
- МДКомпозитор
Максим
Дунаевский