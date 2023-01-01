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Алиса знает, что делать!

Алиса знает, что делать! (мультсериал, 2014) смотреть онлайн

2014, Алиса знает, что делать! 8 сезонов
Мультсериалы0+

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Сюжет

На Земле 2093 год. Главной героине — Алисе Селезневой — 12 лет. Вместе со своими верными друзьями Алиса становится участницей невероятных приключений. Это история о детях будущего, которые все больше задумываются о мире, его закономерностях и неожиданностях.

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Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Алиса знает, что делать!»

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