Задания особой важности: Операция «Тай�фун» (сериал, 2013) сезон 1 смотреть онлайн бесплатно
8.82013, Задания особой важности: Операция «Тайфун». Сезон 1 4 серии
Приключения, Мини-сериалы12+
Сезоны и серии
- 12+45 мин
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 12+46 мин
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 12+46 мин
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 12+46 мин
Задания особой важности: Операция «Тайфун»
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
Сюжет
Главный герой картины – капитан Суслов, опытный советский разведчик-диверсант, получает задание уничтожить стратегический склад горючего, расположенный в тылу врага, на оккупированной территории. Задание считается практически невыполнимым, но для Суслова невыполнимых заданий не существует.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыВоенные, Приключения, Мини-сериалы
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ПАРежиссёр
Петр
Амелин
- ЭТАктёр
Эдуард
Трухменёв
- МКАктриса
Мария
Куликова
- Актёр
Сергей
Баталов
- АААктёр
Андрей
Аксенов
- ЕРАктриса
Елена
Радевич
- АПАктёр
Андрей
Павловец
- АЛАктёр
Александр
Ленин
- ДДАктёр
Дмитрий
Дячук
- ДВАктёр
Данила
Воропаев
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- АЖСценарист
Андрей
Житков
- Продюсер
Родион
Павлючик
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- ЕГПродюсер
Евгений
Григорьев
- НГПродюсер
Надежда
Гришина
- АРХудожник
Андрей
Розин
- СКОператор
Степан
Коваленко
- ВСКомпозитор
Всеволод
Саксонов