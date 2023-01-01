Сюжет

Главный герой картины – капитан Суслов, опытный советский разведчик-диверсант, получает задание уничтожить стратегический склад горючего, расположенный в тылу врага, на оккупированной территории. Задание считается практически невыполнимым, но для Суслова невыполнимых заданий не существует.



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