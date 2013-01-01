Задания особой важности: Операция «Тайфун». Серия 4
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Задания особой важности: Операция «Тайфун»
1-й сезон
4-я серия

Задания особой важности: Операция «Тайфун» (сериал, 2013) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Задания особой важности: Операция «Тайфун». Серия 4
Приключения, Военные12+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главный герой картины – капитан Суслов, опытный советский разведчик-диверсант, получает задание уничтожить стратегический склад горючего, расположенный в тылу врага, на оккупированной территории. Задание считается практически невыполнимым, но для Суслова невыполнимых заданий не существует.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Военные, Приключения

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун»»