Задания особой важности: Операция «Тайфун». Серия 2
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Задания особой важности: Операция «Тайфун»
1-й сезон
2-я серия

Задания особой важности: Операция «Тайфун» (сериал, 2013) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

8.82013, Задания особой важности: Операция «Тайфун». Серия 2
Приключения, Военный12+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Главный герой картины – капитан Суслов, опытный советский разведчик-диверсант, получает задание уничтожить стратегический склад горючего, расположенный в тылу врага, на оккупированной территории. Задание считается практически невыполнимым, но для Суслова невыполнимых заданий не существует.

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Страна
Россия
Жанр
Военный, Приключения
Качество
Full HD
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Задания особой важности: Операция «Тайфун»»