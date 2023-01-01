Данила Воропаев

Биография

Даниил Воропаев – актер театра и кино, родился 10 октября 1990 года. Фильмография насчитывает более 30 полнометражных кинокартин и сериалов. Известность актеру принесли роли в многосерийных телефильмах «Задания особой важности: Операция «Тайфун», «Принцип Хабарова», «Седьмая руна» и др. Даниил Воропаев – представитель актерской династии. Его родители, Иван Воропаев и Оксана Базилевич – актеры, дед, Геннадий Воропаев – Засуженный артист. Свою кинокарьеру начал, будучи еще школьником. Дебютным фильмом Даниила Воропаева стала многосерийная историческая кинокартина «Империя под ударом». Затем актер снялся в комедийном сериале «Начальник каруселей». Одну из главных ролей Даниил Воропаев исполнил в многосерийной военной кинокартине «Задания особой важности». В 2013 году актер снялся в сериале «Принцип Хабарова». В том же году на экраны вышел многосерийный приключенческий детектив «Седьмая руна» с участием актера. В 2016 году участвовал в съемках еще одного детектива «Пять минут тишины». Спустя год снялся в сериале «Невский». В 2019 году одну из ролей сыграл в полнометражной военной драме «Ржев», был задействован в сериале «Замок из песка». Актер женат. В 2013 году у него родилась дочь.