Воронины (сериал, 2011) сезон 9 смотреть онлайн

2011, Воронины. Сезон 9 25 серий
Комедия18+

О сериале

Костя и Вера порядком устали жить на одной лестничной клетке с назойливыми родителями. Но что случится, если утомительное соседство вдруг прекратится? Ответ на этот вопрос даст сериал «Воронины» 9 сезон, все серии которого можно смотреть онлайн и совершенно бесплатно.

В продолжении ситкома «Воронины» над Костей сгущаются тучи. Вражда с главой родительского комитета, борьба с братом за тренерство футбольной команды, нескончаемое сражение с сердобольной мамочкой, битва за звание хорошего танцора — вот далеко не полный перечень злоключений, выпавших на долю героя. В семье Лёни Воронина небо, наоборот, чистое. Вместе с любимой женой Настей он разгадывает секрет супружеского счастья и начинает подрабатывать продажей систем безопасности для квартир.

Также Ворониных поражает внезапный визит сестры Николая Петровича Валентины, которую играет блистательная Римма Маркова, присоединившаяся к команде Георгия Дронова, Екатерины Волковой, Анны Фроловцевой, Бориса Клюева и Станислава Дужникова. Чем удивит героев гостья из Сургута, станет ясно, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 9 сезон.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

