Воронины (сериал, 2011) сезон 8 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Лёня и Настя теперь законные муж и жена, а это значит, что зрителей сериала «Воронины» ждет знакомство с новыми персонажами, масса уморительных ситуаций и неожиданных сюжетных поворотов.
Молодожены возвращаются из свадебного путешествия, и к ним в гости наведывается чудаковатый брат Насти, Рома (Андрей Кайков), за которым подтягиваются и ее родители. Тем временем в пиццерии Лёню примечает сотрудник модельного агентства, который приглашает героя на работу. Родня в шоке! Пока взрослые заняты своими делами, дети сериала «Воронины» преподносят новые сюрпризы. Филя и Киря (Роман и Артём Пенчук) остаются в садике на второй год, а Маша (Мария Ильюхина) не хочет ходить в школу.
Под занавес сезона появится еще один новый герой — троюродный брат Кости, Олег (Игорь Ларин), удивительно похожий на персонажа Георгия Дронова. Каково это — повстречать своего двойника, вы узнаете, если будете смотреть онлайн «Воронины» 8 сезон в хорошем качестве.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской