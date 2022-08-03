Воронины (сериал, 2011) сезон 8 смотреть онлайн

Wink
Лёня и Настя теперь законные муж и жена, а это значит, что зрителей сериала «Воронины» ждет знакомство с новыми персонажами, масса уморительных ситуаций и неожиданных сюжетных поворотов.

Молодожены возвращаются из свадебного путешествия, и к ним в гости наведывается чудаковатый брат Насти, Рома (Андрей Кайков), за которым подтягиваются и ее родители. Тем временем в пиццерии Лёню примечает сотрудник модельного агентства, который приглашает героя на работу. Родня в шоке! Пока взрослые заняты своими делами, дети сериала «Воронины» преподносят новые сюрпризы. Филя и Киря (Роман и Артём Пенчук) остаются в садике на второй год, а Маша (Мария Ильюхина) не хочет ходить в школу.

Под занавес сезона появится еще один новый герой — троюродный брат Кости, Олег (Игорь Ларин), удивительно похожий на персонажа Георгия Дронова. Каково это — повстречать своего двойника, вы узнаете, если будете смотреть онлайн «Воронины» 8 сезон в хорошем качестве.

