Воронины (сериал, 2010) сезон 6 смотреть онлайн

«Воронины» становятся всё злободневнее, помогая зрителям находить ответы на универсальные житейские вопросы. Убедиться в этом можно, если смотреть онлайн все серии сериала «Воронины» 6 сезон.



Соседи затевают заговор против Ворониных-старших. Тем временем после развода с мамой Веры Сергей Геннадьевич находит новую пассию, причем отнюдь не молодую красотку… Вера и Костя не хотят повторить судьбу Сергея Геннадьевича и Людмилы Васильевны, поэтому они решают прибегнуть к услугам семейного психолога. Поможет ли героям терапия, которая когда-то спасла брак Лили и Вадика?



Знаменитый комментатор Дмитрий Губерниев и выдающаяся спортсменка Ляйсан Утяшева дополнили привычный актерский состав сериала «Воронины», в который входят Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Андрей Ургант, Людмила Дмитриева и Станислав Дужников. Смотрите на любимых артистов в сериале «Воронины» 6 сезон, все серии которого можно бесплатно смотреть онлайн в хорошем качестве.

