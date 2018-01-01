Wink
Сериалы
Воронины
4-й сезон

Воронины (сериал, 2010) сезон 4 смотреть онлайн

2010, Воронины. Сезон 4 20 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Страсти в семье Ворониных не утихают. Костя ревнует Веру, Настя подозревает Лёню, Николай Петрович засматривается на молоденьких — эти и другие шокирующие факты откроются, если смотреть онлайн «Воронины» 4 сезон.

Вера находит в кладовке аудиокассету с интригующим названием «Марина 1994». Запись оказывается безобидной, но во время разговора с Костей выясняется, что у супруга есть куда больше поводов для ревности. Настя уже отчаялась ждать от Лёни предложения. Вернувшуюся в сериал «Воронины» героиню начинают мучить подозрения о нетрадиционной ориентации возлюбленного. После ссоры с Настей у Леонида появляется поклонница Оля. Молодость и красота девушки особенно впечатляют Николая Петровича.

Как быть в подобной ситуации оскорбленной супруге? Мастер-класс от Галины Ивановны можно получить, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 4 сезон.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воронины»