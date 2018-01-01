Воронины (сериал, 2010) сезон 4 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Страсти в семье Ворониных не утихают. Костя ревнует Веру, Настя подозревает Лёню, Николай Петрович засматривается на молоденьких — эти и другие шокирующие факты откроются, если смотреть онлайн «Воронины» 4 сезон.
Вера находит в кладовке аудиокассету с интригующим названием «Марина 1994». Запись оказывается безобидной, но во время разговора с Костей выясняется, что у супруга есть куда больше поводов для ревности. Настя уже отчаялась ждать от Лёни предложения. Вернувшуюся в сериал «Воронины» героиню начинают мучить подозрения о нетрадиционной ориентации возлюбленного. После ссоры с Настей у Леонида появляется поклонница Оля. Молодость и красота девушки особенно впечатляют Николая Петровича.
Как быть в подобной ситуации оскорбленной супруге? Мастер-класс от Галины Ивановны можно получить, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 4 сезон.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской