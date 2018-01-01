Воронины (сериал, 2010) сезон 3 смотреть онлайн

«Воронины» продолжают жечь! Какие перемены ждут суперсемейку на этот раз, спешите смотреть онлайн и совершенно бесплатно в сериале «Воронины» 3 сезон.



Костя готовится выпустить собственную книгу, Лёня получает звание майора, а замученная бытом Вера устраивается на работу. Тем временем Николай Петрович понимает, что профессия Кости полна приятных бонусов, и втирается в доверие к сыну, а Вера всячески пытается завоевать симпатию свекрови. Пока взрослые увлечены своими делами, самые юные герои сериала «Воронины» начинают вести себя из рук вон плохо. Чтобы исправить ситуацию, Костя и Вера записываются на родительские курсы. Обучать Ворониных секретам воспитания детей будет педагог Василина, которую играет очаровательная Любовь Тихомирова, присоединившаяся в третьем сезоне к «золотому составу» — Георгию Дронову, Екатерине Волковой, Борису Клюеву, Анне Фроловцевой и Станиславу Дужникову.

