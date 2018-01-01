Воронины (сериал, 2010) сезон 3 смотреть онлайн
О сериале
«Воронины» продолжают жечь! Какие перемены ждут суперсемейку на этот раз, спешите смотреть онлайн и совершенно бесплатно в сериале «Воронины» 3 сезон.
Костя готовится выпустить собственную книгу, Лёня получает звание майора, а замученная бытом Вера устраивается на работу. Тем временем Николай Петрович понимает, что профессия Кости полна приятных бонусов, и втирается в доверие к сыну, а Вера всячески пытается завоевать симпатию свекрови. Пока взрослые увлечены своими делами, самые юные герои сериала «Воронины» начинают вести себя из рук вон плохо. Чтобы исправить ситуацию, Костя и Вера записываются на родительские курсы. Обучать Ворониных секретам воспитания детей будет педагог Василина, которую играет очаровательная Любовь Тихомирова, присоединившаяся в третьем сезоне к «золотому составу» — Георгию Дронову, Екатерине Волковой, Борису Клюеву, Анне Фроловцевой и Станиславу Дужникову.
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской