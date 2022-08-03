Эту семейку просто невозможно остановить! Не успели зрители глазом моргнуть, как у «Ворониных» появился новый, 22 сезон, который можно бесплатно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.



Новый виток в семейных приключениях Ворониных начинается с круиза по Волге. Вера и Костя мечтают провести романтический отпуск, любуясь живописными видами, но их планам не суждено сбыться... Родственники уже давно живут бок о бок, а не ссориться по пустякам так и не научились. Небольшой конфликт между невесткой и тещей разгорается еще сильнее, когда в него вмешиваются мужчины. Между тем у детей бурлит своя жизнь: Маша рвется на рэп-баттл с участим известного артиста, но родители ей запрещают, а близнецы перестали восхищаться собственным отцом и теперь признают лишь авторитет своего командира из кадетского училища.



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