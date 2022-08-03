Воронины (сериал, 2018) сезон 22 смотреть онлайн
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О сериале
Эту семейку просто невозможно остановить! Не успели зрители глазом моргнуть, как у «Ворониных» появился новый, 22 сезон, который можно бесплатно смотреть онлайн на Wink в хорошем качестве.
Новый виток в семейных приключениях Ворониных начинается с круиза по Волге. Вера и Костя мечтают провести романтический отпуск, любуясь живописными видами, но их планам не суждено сбыться... Родственники уже давно живут бок о бок, а не ссориться по пустякам так и не научились. Небольшой конфликт между невесткой и тещей разгорается еще сильнее, когда в него вмешиваются мужчины. Между тем у детей бурлит своя жизнь: Маша рвется на рэп-баттл с участим известного артиста, но родители ей запрещают, а близнецы перестали восхищаться собственным отцом и теперь признают лишь авторитет своего командира из кадетского училища.
Что еще интересного приготовил для зрителей Wink 22 сезон сериала «Воронины», легко узнать, если его начать смотреть онлайн в хорошем качестве.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской