Воронины (сериал, 2018) сезон 21 смотреть онлайн

Этот сезон пока недоступен
Популярный сериал «Воронины» представляет зрителям новый, 21 сезон (2018). Сериал обещает еще больше шуток, забавных ситуаций и фирменного юмора. Убедиться в этом можно, начав «Воронины» 21 сезон смотреть онлайн!
События сериала разворачиваются незадолго до выборов Президента России-2018. У героев ситкома «Воронины» появляется шанс провести вместе долгожданный отпуск. На повестку дня выносится вопрос, куда поехать. Обсуждение места отдыха перестает в масштабные дебаты. Костя и Николай Петрович становятся непримиримыми оппонентами, готовыми на любые меры, чтобы отстоять свою позицию. Сын или отец? Современный взгляд на вещи или «египетская сила»? Куда в итоге отправится колоритное семейство и что будет дальше?
Ищите ответы — в сериале «Воронины» 21 сезон, который можно смотреть онлайн в хорошем качестве. Заходите на Wink и наслаждайтесь просмотром всех серий в хорошем качестве в любое удобное для вас время.
