Воронины (сериал, 2017) сезон 20 смотреть онлайн
О сериале
Встречайте новый телесезон вместе с любимым ситкомом «Воронины» 20 сезон, все серии которого можно смотреть онлайн в хорошем качестве!
Самая популярная семейка на российском телевидении наконец-то дождалась лета и отправилась в отпуск. Оказавшись на отдыхе в Сочи, Костя решает загладить свою вину перед Верой, страдающей от недостатка внимания, и покупает жене дорогие бусы у местных зазывал. Вскоре в пляжном баре отпускники встречают певицу Глюк’oZу, и Костя с Леней понимают, что Верин подарок был похищен у звезды торговцами краденым. Братья полны решимости вернуть артистке коралловые бусы, а для этого им придется преступить закон. Наблюдать за приключениями горе-разбойников можно, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 20 сезон.
Съемки новых эпизодов проходили во время проведения знаменитого кинофестиваля «Кинотавр», где впервые побывали звезды ситкома «Воронины» — Екатерина Волкова, Георгий Дронов и Юлия Куварзина, а компанию им составила королева красных дорожек Глюк’oZа. Певица стала настоящим украшением сериала «Воронины», а убедиться в этом можно, если смотреть онлайн любимое шоу.
Рейтинг
