«Воронины» не сдаются! Костя достигает новых карьерных высот, Вера идет учиться на вечернее, а Галина Ивановна исследует свою родословную. Следить за эволюцией любимых персонажей можно, если «Воронины» 19 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.



Костя дописывает роман, но редактора (Александр Олешко) не устраивает отсутствие яркой героини и постельных сцен. Воронин решает доработать книгу, а главным источником вдохновения для него становится жена Вера. Журналистская карьера Кости также не стоит на месте. Он на хорошем счету в редакции, где руководит собственным отделом, да еще и получает предложение стать радиоведущим. При всех своих достижениях Костя никак не может починить холодильник. Вера постоянно «пилит» мужа за это. Но что она скажет, когда благодаря протечке у них в гостях задержится сам Филипп Киркоров?



Ответ на этот вопрос вы получите, когда будете наблюдать за приключениями артиста, составившего компанию Георгию Дронову, Екатерине Волковой, Анне Фроловцевой, Борису Клюеву, Юлии Куварзиной и Станиславу Дужникову, в сериале «Воронины» 19 сезон.

