Воронины (сериал, 2017) сезон 19 смотреть онлайн
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О сериале
«Воронины» не сдаются! Костя достигает новых карьерных высот, Вера идет учиться на вечернее, а Галина Ивановна исследует свою родословную. Следить за эволюцией любимых персонажей можно, если «Воронины» 19 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.
Костя дописывает роман, но редактора (Александр Олешко) не устраивает отсутствие яркой героини и постельных сцен. Воронин решает доработать книгу, а главным источником вдохновения для него становится жена Вера. Журналистская карьера Кости также не стоит на месте. Он на хорошем счету в редакции, где руководит собственным отделом, да еще и получает предложение стать радиоведущим. При всех своих достижениях Костя никак не может починить холодильник. Вера постоянно «пилит» мужа за это. Но что она скажет, когда благодаря протечке у них в гостях задержится сам Филипп Киркоров?
Ответ на этот вопрос вы получите, когда будете наблюдать за приключениями артиста, составившего компанию Георгию Дронову, Екатерине Волковой, Анне Фроловцевой, Борису Клюеву, Юлии Куварзиной и Станиславу Дужникову, в сериале «Воронины» 19 сезон.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской