На этот раз героев многосерийного семейного блокбастера «Воронины» ждут удивительные метаморфозы. Не терпится узнать какие? Тогда спешите смотреть онлайн «Воронины» 18 сезон совершенно бесплатно.



К Вериной радости Костя внезапно превращается в супер-мачо. Правда, когда выясняется истинная причина приятных перемен, милость супруги резко сменяется праведным гневом. Николай Петрович расстраивается, что любимая внучка Люся отказывается с ним играть, и решается на неслыханное — стать добродушным, дружелюбным и вежливым дедушкой. Домочадцы в шоке от таких изменений. Галина Ивановна тоже всех удивит. Неугомонная бабушка вдруг обессилит от переутомления и попадет в больницу. Правда, там она таки найдет в себе силы на побег…



Следить за приключениями героини Анны Фроловцевой и персонажей Георгия Дронова, Екатерины Волковой, Анны Фроловцевой, Бориса Клюева, Юлии Куварзиной и Станислава Дужникова будет особенно приятно, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 18 сезон.

