Воронины (сериал, 2016) сезон 18 смотреть онлайн
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О сериале
На этот раз героев многосерийного семейного блокбастера «Воронины» ждут удивительные метаморфозы. Не терпится узнать какие? Тогда спешите смотреть онлайн «Воронины» 18 сезон совершенно бесплатно.
К Вериной радости Костя внезапно превращается в супер-мачо. Правда, когда выясняется истинная причина приятных перемен, милость супруги резко сменяется праведным гневом. Николай Петрович расстраивается, что любимая внучка Люся отказывается с ним играть, и решается на неслыханное — стать добродушным, дружелюбным и вежливым дедушкой. Домочадцы в шоке от таких изменений. Галина Ивановна тоже всех удивит. Неугомонная бабушка вдруг обессилит от переутомления и попадет в больницу. Правда, там она таки найдет в себе силы на побег…
Следить за приключениями героини Анны Фроловцевой и персонажей Георгия Дронова, Екатерины Волковой, Анны Фроловцевой, Бориса Клюева, Юлии Куварзиной и Станислава Дужникова будет особенно приятно, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 18 сезон.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской