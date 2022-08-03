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Воронины
17-й сезон

Воронины (сериал, 2016) сезон 17 смотреть онлайн

2016, Воронины. Сезон 17 20 серий
Комедия, Приключения18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Шестнадцать сезонов «Воронины» радуют зрителей искрометными шутками, нешуточными страстями и житейской мудростью, из года в год становясь только лучше. Убедиться в этом можно, если бесплатно смотреть онлайн все серии комедии «Воронины» 17 сезон.

Грядут большие перемены. Вера устает от роли домохозяйки и начинает вести видеоблог, звездой которого неожиданно становится Галина Ивановна. На этом приключения энергичной бабушки не заканчиваются. Сначала она принимает предложение Вериных родителей пойти на выставку современного искусства, а потом ведет Николая Петровича танцевать рок-н-ролл. Не меньше взрослых удивляют и дети. Маша (Мария Ильюхина) знакомит Костю со своим бойфрендом, а маленький Саша крушит всё на своим пути в квартире Лёни и Насти.

Какие еще поводы для волнения детишки дадут героям Георгия Дронова, Екатерины Волковой, Анны Фроловцевой, Бориса Клюева, Юлии Куварзиной и Станислава Дужникова, вы узнаете, если будете бесплатно смотреть онлайн все серии ситкома «Воронины» 17 сезон в хорошем качестве.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Приключения

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Воронины»