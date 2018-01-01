Воронины (сериал, 2016) сезон 16 смотреть онлайн

Главные герои сериала «Воронины» уже 15 лет в браке, но судьба не перестает проверять отношения Кости и Веры на прочность. Какие испытания придется пройти паре на этот раз, покажет сериал «Воронины» 16 сезон, все серии которого можно смотреть онлайн и абсолютно бесплатно.



На встрече с однокурсниками Вера флиртует с бывшим молодым человеком. Неожиданное появление Кости сулит супругам очередную бурю, к тому же «нежданный муж» узнает неизвестные подробности о прошлом жены. Лёня и Настя подумывают о втором ребенке, но реакция остальных героев сериала «Воронины» на эту идею заставляет пару передумать.



Персонажей Георгия Дронова, Екатерины Волковой, Анны Фроловцевой, Бориса Клюева, Юлии Куварзиной и Станислава Дужникова ждет встреча с Андреем Малаховым, Аленой Свиридовой и Андреем Носковым. Не терпится увидеть, какие роли уготованы знаменитому телеведущему, известной певице и актеру, игравшему Никиту по фамилии Воронин в ситкоме СТС «Кто в доме хозяин?», в комедии «Воронины» 16 сезон? Тогда спешите смотреть онлайн все серии в хорошем качестве!

