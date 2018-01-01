Воронины (сериал, 2013) сезон 14 смотреть онлайн

«Воронины» не стоят на месте. Костя дарит Вере шубу, Лёня устраивается на работу в ВУЗ, Галина Ивановна идет на курсы вождения, близнецы учатся английскому, а Николай Петрович устанавливает домашнюю сауну.



Леонид наконец-то находит работу себе по душе – теперь он преподает в университете. Причем в коллективе Лёня оказывается единственным мужчиной. Братья Воронины находят дневник матери. Теперь герои и зрители сериала «Воронины» узнают много нового о Галине Ивановне.

Совершенно случайно открывается и пикантная тайна из Костиного прошлого. Оказывается, еще в студенчестве у него была связь с нынешним репетитором английского языка близнецов. Однако самый большой сюрприз преподнесет Вера, решившая снова стать матерью. Поддержит ли эту инициативу многодетный отец Константин Воронин?



За развитием событий можно следить совершенно бесплатно, если смотреть онлайн все серии комедии «Воронины» 14 сезон.

