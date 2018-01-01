Воронины (сериал, 2012) сезон 13 смотреть онлайн

«Воронины» ни в какую не хотят сбавлять обороты. Костя примеряет на себя роль начальника, Галина Ивановна справляет юбилей, Лёня выходит на пенсию, а Вера люто мстит Николаю Петровичу. Чем еще удивит «Воронины» 13 сезон, можно смотреть онлайн в хорошем качестве.



Молодой отец Лёня Воронин (Станислав Дужников) решает уделять больше времени жене (Юлия Куварзина) и ребенку и по совету мамы уходит с опасной работы в полиции на заслуженный отдых. Вера (Екатерина Волкова) по горло сыта постоянными придирками Галины Ивановны и выходками Николая Петровича. В голове героини сериала «Воронины» зреет хитроумный план по нейтрализации родителей Кости (Георгий Дронов). Тем временем родители Верочки понимают, что они не могут друг без друга и решают заново вступить в брак. Правда, есть одна загвоздка – персонажи Андрея Урганта и Людмилы Дмитриевой совершенно не хотят приглашать на свадьбу героев Бориса Клюева и Анны Фроловцевой.



Сможет ли Галина Ивановна наладить отношения с четой Золотаревых, вы поймете, если будете бесплатно смотреть онлайн все серии семейной комедии «Воронины» 13 сезон.

