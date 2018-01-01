Wink
Воронины (сериал, 2012) сезон 11 смотреть онлайн

2012, Воронины. Сезон 11 20 серий
Комедия18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Самая популярная семейка на отечественном ТВ замерла в ожидании нового Воронина. Как Настя и Лёня будут справляться с ролью молодых родителей, можно узнать, если сериал «Воронины» 11 сезон смотреть онлайн.

Леонид так переживает за беременную супругу, что сам начинает страдать от токсикоза и перепадов настроения. Тем временем детей Кости и Веры приглашают принять участие в программе «Это наш ребенок», а это значит, что золотой актерский состав ситкома «Воронины» (Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Юлия Куварзина и Станислав Дужников) украсит приглашенная звезда — телеведущая Татьяна Лазарева.

Персонажи Андрея Урганта и Людмилы Дмитриевой также появятся в продолжении сериала «Воронины», ведь у Веры — день рождения! Во время праздника она будет всячески стараться помирить разведенных родителей. Увенчаются ли ее попытки успехом, покажет комедия «Воронины» 11 сезон.

Страна
Россия
Жанр
Комедия

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
4.6 IMDb

