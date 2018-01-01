Воронины (сериал, 2012) сезон 11 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Самая популярная семейка на отечественном ТВ замерла в ожидании нового Воронина. Как Настя и Лёня будут справляться с ролью молодых родителей, можно узнать, если сериал «Воронины» 11 сезон смотреть онлайн.
Леонид так переживает за беременную супругу, что сам начинает страдать от токсикоза и перепадов настроения. Тем временем детей Кости и Веры приглашают принять участие в программе «Это наш ребенок», а это значит, что золотой актерский состав ситкома «Воронины» (Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Юлия Куварзина и Станислав Дужников) украсит приглашенная звезда — телеведущая Татьяна Лазарева.
Персонажи Андрея Урганта и Людмилы Дмитриевой также появятся в продолжении сериала «Воронины», ведь у Веры — день рождения! Во время праздника она будет всячески стараться помирить разведенных родителей. Увенчаются ли ее попытки успехом, покажет комедия «Воронины» 11 сезон.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской