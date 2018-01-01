Воронины (сериал, 2012) сезон 11 смотреть онлайн

Самая популярная семейка на отечественном ТВ замерла в ожидании нового Воронина. Как Настя и Лёня будут справляться с ролью молодых родителей, можно узнать, если сериал «Воронины» 11 сезон смотреть онлайн.



Леонид так переживает за беременную супругу, что сам начинает страдать от токсикоза и перепадов настроения. Тем временем детей Кости и Веры приглашают принять участие в программе «Это наш ребенок», а это значит, что золотой актерский состав ситкома «Воронины» (Георгий Дронов, Екатерина Волкова, Анна Фроловцева, Борис Клюев, Юлия Куварзина и Станислав Дужников) украсит приглашенная звезда — телеведущая Татьяна Лазарева.



Персонажи Андрея Урганта и Людмилы Дмитриевой также появятся в продолжении сериала «Воронины», ведь у Веры — день рождения! Во время праздника она будет всячески стараться помирить разведенных родителей. Увенчаются ли ее попытки успехом, покажет комедия «Воронины» 11 сезон.

