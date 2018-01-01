Воронины (сериал, 2011) сезон 10 смотреть онлайн

На протяжении девяти сезонов «Воронины» развлекали зрителей и совершенно не намерены сбавлять обороты. Убедиться в этом можно, если все серии комедии «Воронины» 10 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве.



Недолго продлилось счастье Кости и Веры после отъезда Николая Петровича и Галины Ивановны в деревню. Воронины-старшие не смогли ужиться с односельчанами и решили вернуться в Москву, а значит страсти в «сталинке» на ВДНХ вновь разгорятся. Лёня и Настя теперь живут вместе с Николаем Петровичем и Галиной Ивановной, а потому Косте и Вере обеспечено «двойное веселье». Впрочем, скучать не придется и самим молодоженам, ведь вездесущая свекровь не на шутку обеспокоена тем, что за полгода брака Настя так и не забеременела.



Кроме того, продолжение сериала «Воронины» раскроет пикантные секреты Настиной мамы, а также даст надежду на воссоединение Вериных родителей. Следить за приключениями персонажей Людмилы Ворошиловой, Андрея Урганта, Людмилы Дмитриевой, Георгия Дронова, Екатерины Волковой, Анны Фроловцевой, Бориса Клюева, Юлии Куварзиной и Станислава Дужникова можно, если бесплатно смотреть онлайн «Воронины» 10 сезон.

