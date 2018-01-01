Воронины (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн

Познакомьтесь с веселой семейкой, которая покорила сердца миллионов телезрителей! Чтобы сделать это бесплатно, заходите на Wink и начинайте смотреть онлайн зажигательную комедию «Воронины» в хорошем качестве.



Сюжет сериала строится вокруг многочисленного семейства Ворониных. Старшее и младшее поколения — соседи по лестничной площадке, которые едва уживаются друг с другом.

Спортивному журналисту Косте приходится балансировать между любимой работой и нелюбимыми домашними обязанностями. Его жене Вере совсем не нравится, когда муж сбегает от проблем в редакцию, ведь кто-то должен помогать вести хозяйство, воспитывать дочь Машу и близнецов Кирилла и Филиппа. В соседней квартире проживают родители Кости, чья назойливая забота и чудачества сильно раздражают пару. Галина Петровна не упускает шанса упрекнуть невестку в неумении готовить и запросто заходит в гости через балкон, а Николай Петрович не стесняется в выражениях и обидно над всеми подшучивает. Хлопот добавляет Костин старший брат Леня — сорокалетний майор милиции, вечно попадающий в неприятности.



