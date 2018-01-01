Воронины (сериал, 2008) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Познакомьтесь с веселой семейкой, которая покорила сердца миллионов телезрителей!
Сюжет сериала строится вокруг многочисленного семейства Ворониных. Старшее и младшее поколения — соседи по лестничной площадке, которые едва уживаются друг с другом.
Спортивному журналисту Косте приходится балансировать между любимой работой и нелюбимыми домашними обязанностями. Его жене Вере совсем не нравится, когда муж сбегает от проблем в редакцию, ведь кто-то должен помогать вести хозяйство, воспитывать дочь Машу и близнецов Кирилла и Филиппа. В соседней квартире проживают родители Кости, чья назойливая забота и чудачества сильно раздражают пару. Галина Петровна не упускает шанса упрекнуть невестку в неумении готовить и запросто заходит в гости через балкон, а Николай Петрович не стесняется в выражениях и обидно над всеми подшучивает. Хлопот добавляет Костин старший брат Леня — сорокалетний майор милиции, вечно попадающий в неприятности.

- Режиссёр
Александр
Жигалкин
- Режиссёр
Леонид
Коновалов
- Режиссёр
Георгий
Дронов
- АБРежиссёр
Артур
Богатов
- Актёр
Георгий
Дронов
- СДАктёр
Станислав
Дужников
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актёр
Борис
Клюев
- АФАктриса
Анна
Фроловцева
- Актриса
Юлия
Куварзина
- МИАктриса
Мария
Ильюхина
- КМАктёр
Кирилл
Михин
- ФМАктёр
Филипп
Михин
- Актёр
Олег
Кассин
- ЛШСценарист
Лью
Шнайдер
- ПОСценарист
Павел
Орешин
- ИЗСценарист
Иван
Забегаев
- ДБСценарист
Дмитрий
Белавин
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Владимир
Утин
- Продюсер
Михаил
Россолько
- Продюсер
Константин
Наумочкин
- АПХудожник
Андрей
Пасечников
- ПНХудожница
Полина
Никулина
- ВУХудожник
Вадим
Улановский
- ИФХудожник
Игорь
Фролов
- ДЧМонтажёр
Дмитрий
Чистяков
- ЕПМонтажёр
Евгений
Потапов
- ВШМонтажёр
Вячеслав
Шакуров
- ДФМонтажёр
Денис
Фурцев
- АТОператор
Александр
Третьяков
- МХОператор
Михаил
Харченко
- Композитор
Дмитрий
Ланской