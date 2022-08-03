В новом сезоне сериала «Такая работа» в команде дружных оперативников питерского убойного отдела пополнение! Вместе с полюбившимися главными героями вы увидите новых, звездных персонажей. Смотрите онлайн новые серии многосерийного телевизионного фильма «Такая работа»!



Лернер, Филиппов, Князев и Стрельникова, как и прежде, ведут бой с преступным миром. Они молоды, амбициозны и сами выбрали ТАКУЮ РАБОТУ. Предыдущие серии сделали их настоящими друзьями, но с каждым днем молодым полицейским становится все сложнее разделять работу и личные взаимоотношения. «Мушкетеров сыска» ждут серьезные, порой даже драматичные испытания и новые знакомства. Значимую роль в судьбе отдела сыграет журналистка Яна Ковалева в исполнении Марии Шукшиной. В образе обаятельной мамы Жени Стрельниковой появится Елена Яковлева. Евгений Сидихин сыграет сразу двоих — братьев-близнецов — директора завода и депутата.



В премьерных сериях «Такой работы» создатели еще выше поднимают нравственную планку героев. Постигая жизнь в самых разных красках, учась прощать, но беспрекословно следовать закону, они своей собственной жизнью доказывают, что честь и справедливость для них — не пустые слова.

