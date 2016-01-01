WinkСериалыТакая работа2-й сезон29-я серия
Такая работа (сериал, 2016) сезон 2 серия 29 смотреть онлайн бесплатно
9.02016, Такая работа. Сезон 2. Серия 29
Детектив18+
- 18+42 мин
О сериале
Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД - капитаны Филиппов, Лернер, Ильинский и старший лейтенант Стрельникова расследуют самые громкие преступления. Они молоды и амбициозны, и они сами выбрали ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия - это новое дело, новый вызов и новая захватывающая история. Зрители проживут с героями сериала один год. Год, за который Филиппов, Лернер, Ильинский и Стрельникова превратятся из молодых оперативников в опытных профессионалов. Год, который многое изменит в их жизни, избавит от романтических иллюзий, заставит по-новому взглянуть на работу, которую они выбрали. Через год они станут другими людьми, но неизменным останется одно – их дружба и девиз мушкетеров: один за всех и все за одного.
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- ДИРежиссёр
Дмитрий
Изместьев
- НБРежиссёр
Наталия
Бучнева
- АСАктёр
Александр
Саюталин
- АЛАктёр
Андрей
Лосев
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ММАктёр
Максим
Меркулов
- АМАктёр
Алексей
Митин
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- АБАктёр
Александр
Большаков
- СКАктёр
Сергей
Кудрявцев
- АМАктёр
Антон
Мамин
- АМСценарист
Анастасия
Максимова
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- ИШСценарист
Игорь
Шнуренко
- АБПродюсер
Алексей
Бродский
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ВВПродюсер
Владислав
Васильев
- МБПродюсер
Михаил
Баркан
- ВНХудожник
Владислав
Никулин
- МЛХудожница
Марина
Леккина
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- КГОператор
Константин
Горячев
- ВИКомпозитор
Виталий
Истомин