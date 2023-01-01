Биография

Максим Меркулов — актер театра и кино. Родился 31 января 1981 года. Фильмография насчитывает более 60 полнометражных кинолент и сериалов. Известность актеру принесла роль оперативника в детективном сериале «Такая работа». В 2002 году получил экономическое образование, но работать по специальности не стал. В 2007 году стал выпускником РГИСИ. Работал в ON.ТЕАТРе, участвовал в антрепризных проектах. Первым фильмом Максима Меркулова стала многосерийная детективная драма «Эра стрельца» 2007 года, где актер исполнил второстепенную роль. Снимался в таких рейтинговых телесериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Защита Красина», «Литейный», и других. В многосерийной мелодраме «Одну тебя люблю» 2009 года актеру досталась второстепенная роль старослужащего. Широкую известность принесла Максиму Меркулову роль капитана полиции в многосерийном детективе «Такая работа». Актера в основном приглашают на роли следователей, прокуроров, подобные роли он сыграл в сериалах «Канцелярская крыса. Большой передел», «Подсудимый».