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Такая работа
1-й сезон

Такая работа (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

9.02014, Такая работа. Сезон 1 80 серий
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД расследуют громкие преступления. В первом сезоне зрители проживут с героями сериала один год. Год, за который Филиппов, Лернер, Ильинский и Стрельникова превратятся из молодых оперативников в опытных профессионалов. Этот год изменит их — фактически они станут другими людьми. Но одно останется неизменным одно — они сохранят свою дружбу и всегда будут следовать девизу мушкетеров: один за всех и все за одного.

Кто идет на убийство? В какой-то ситуации преступником может стать каждый. Страх, желание мести, ощущение безвыходности могут стать причиной убийства. Создатели сериала исследуют мотивы, которые движут убийцами: кто они и почему совершают преступление.

Страна
Россия
Жанр
Детектив

Рейтинг

8.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Такая работа»