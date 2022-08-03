Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД расследуют громкие преступления. В первом сезоне зрители проживут с героями сериала один год. Год, за который Филиппов, Лернер, Ильинский и Стрельникова превратятся из молодых оперативников в опытных профессионалов. Этот год изменит их — фактически они станут другими людьми. Но одно останется неизменным одно — они сохранят свою дружбу и всегда будут следовать девизу мушкетеров: один за всех и все за одного.



Кто идет на убийство? В какой-то ситуации преступником может стать каждый. Страх, желание мести, ощущение безвыходности могут стать причиной убийства. Создатели сериала исследуют мотивы, которые движут убийцами: кто они и почему совершают преступление.

