Такая работа (сериал, 2014) сезон 1 серия 38 смотреть онлайн бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+39 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+43 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+43 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+44 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 21Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 22Бесплатно
- 18+43 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 23Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 24Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 25Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 26Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 27Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 28Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 29Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 30Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 31Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 32Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 33Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 34Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 35Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 36Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 37Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 38Бесплатно
- 18+43 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 39Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 40Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 41Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 42Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 43Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 44Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 45Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 46Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 47Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 48Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 49Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 50Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 51Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 52Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 53Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 54Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 55Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 56Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 57Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 58Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 59Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 60Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 61Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 62Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 63Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 64Бесплатно
- 18+40 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 65Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 66Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 67Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 68Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 69Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 70Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 71Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 72Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 73Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 74Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 75Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 76Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 77Бесплатно
- 18+40 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 78Бесплатно
- 18+41 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 79Бесплатно
- 18+42 мин
Такая работа
Сезон 1 Серия 80Бесплатно
О сериале
Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД - капитаны Филиппов, Лернер, Ильинский и старший лейтенант Стрельникова расследуют самые громкие преступления. Они молоды и амбициозны, и они сами выбрали ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия - это новое дело, новый вызов и новая захватывающая история. Зрители проживут с героями сериала один год. Год, за который Филиппов, Лернер, Ильинский и Стрельникова превратятся из молодых оперативников в опытных профессионалов. Год, который многое изменит в их жизни, избавит от романтических иллюзий, заставит по-новому взглянуть на работу, которую они выбрали. Через год они станут другими людьми, но неизменным останется одно – их дружба и девиз мушкетеров: один за всех и все за одного.
Сериал Такая работа 1 сезон 38 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- ВКРежиссёр
Владимир
Койфман
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- ДИРежиссёр
Дмитрий
Изместьев
- НБРежиссёр
Наталия
Бучнева
- АСАктёр
Александр
Саюталин
- АЛАктёр
Андрей
Лосев
- ОБАктриса
Оксана
Базилевич
- ДПАктёр
Дмитрий
Паламарчук
- ММАктёр
Максим
Меркулов
- АМАктёр
Алексей
Митин
- ИШАктриса
Ирина
Шеянова
- АБАктёр
Александр
Большаков
- СКАктёр
Сергей
Кудрявцев
- АМАктёр
Антон
Мамин
- АМСценарист
Анастасия
Максимова
- ОТСценарист
Олег
Томашевский
- ИШСценарист
Игорь
Шнуренко
- АБПродюсер
Алексей
Бродский
- Продюсер
Юрий
Сапронов
- ВВПродюсер
Владислав
Васильев
- МБПродюсер
Михаил
Баркан
- ВНХудожник
Владислав
Никулин
- МЛХудожница
Марина
Леккина
- ЕКМонтажёр
Елизавета
Крикунова
- АКОператор
Алексей
Карпухин
- КГОператор
Константин
Горячев
- ВИКомпозитор
Виталий
Истомин