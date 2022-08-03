Такая работа (сериал, 2016) сезон 2 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

Такая работа. Сезон 2. Серия 13
Команда молодых оперативников убойного отдела ГУВД - капитаны Филиппов, Лернер, Ильинский и старший лейтенант Стрельникова расследуют самые громкие преступления. Они молоды и амбициозны, и они сами выбрали ТАКУЮ РАБОТУ. Каждая серия - это новое дело, новый вызов и новая захватывающая история. Зрители проживут с героями сериала один год. Год, за который Филиппов, Лернер, Ильинский и Стрельникова превратятся из молодых оперативников в опытных профессионалов. Год, который многое изменит в их жизни, избавит от романтических иллюзий, заставит по-новому взглянуть на работу, которую они выбрали. Через год они станут другими людьми, но неизменным останется одно – их дружба и девиз мушкетеров: один за всех и все за одного.

