Старая гвардия. Сезон 1
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1-й сезон

Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

8.82019, Старая гвардия. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Детектив16+
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Сезоны и серии

1-й сезонПрощальная вечеринкаОгненный след

О сериале

Полицейский следователь Вера испортила свое последнее расследование настолько, что чуть не разрушила свою карьеру. Ее начальник Александра Романова поручает Вере еще одно дело, которое может спасти репутацию — убийство королевы красоты, которое произошло 15 лет назад. Романова назначает двух немолодых помощников в группу Веры. Эти полицейские патриархи не знакомы с современными методами и технологиями, но они полны энтузиазма и безумно влюблены в подполковника Александру Романову.

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Старая гвардия»