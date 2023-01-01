WinkСериалыСтарая гвардия1-й сезон
Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
8.82019, Старая гвардия. Сезон 1 4 серии
Мелодрама, Детектив16+
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О сериале
Полицейский следователь Вера испортила свое последнее расследование настолько, что чуть не разрушила свою карьеру. Ее начальник Александра Романова поручает Вере еще одно дело, которое может спасти репутацию — убийство королевы красоты, которое произошло 15 лет назад. Романова назначает двух немолодых помо�щников в группу Веры. Эти полицейские патриархи не знакомы с современными методами и технологиями, но они полны энтузиазма и безумно влюблены в подполковника Александру Романову.
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Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Вера
Воронкова
- РНАктёр
Равиль
Насретдинов
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- АПАктёр
Александр
Печенин
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- МБСценарист
Магамет
Бачаев
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- КВХудожник
Константин
Винокуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИТМонтажёр
Ирина
Туйзюкова
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков
- Композитор
Анатолий
Зубков