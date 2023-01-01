Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн

Полицейский следователь Вера испортила свое последнее расследование настолько, что чуть не разрушила свою карьеру. Ее начальник Александра Романова поручает Вере еще одно дело, которое может спасти репутацию — убийство королевы красоты, которое произошло 15 лет назад. Романова назначает двух немолодых помо�щников в группу Веры. Эти полицейские патриархи не знакомы с современными методами и технологиями, но они полны энтузиазма и безумно влюблены в подполковника Александру Романову.



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