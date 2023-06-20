Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Старая гвардия. Сезон 1. Серия 4
8.92019, Старая гвардия. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Мелодрама16+

О сериале

Ведя дело об аварии со смертельным исходом, молодой следователь Вера Ершова допускает ошибку, которая может стоить ей карьеры. Стремясь спасти свою протеже от увольнения, подполковник Александра Романова дает Вере другое дело: убийство королевы красоты, совершенное почти 15 лет назад. Чтобы помочь Вере в расследовании, Романова дает ей в подчинение двух консультантов-пенсионеров: бывалого оперативника Федора Анатольевича Бобрыкина и гениального криминалиста Григория Петровича Сапронова. Намучавшись с неуступчивыми, порой сварливыми и острыми на язык «дедушками», Вера прикипит к ним всей душой, заслужит их уважение и составит с ними отличную команду.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама, Детектив
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
6.6 IMDb

