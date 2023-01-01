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Старая гвардия (сериал, 2019) смотреть онлайн
Сюжет
Детективная мелодрама о приключениях необычного трио следователей.
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Молодой следователь Вера Ершова в ходе одного из расследований совершает грубую ошибку. Чтобы спасти карьеру своей подчиненной, полковник Александра Романова поручает ей другое дело. Помогать неопытной девушке должны ветераны уголовного розыска — оперативник со стажем Федор Анатольевич Бобрыкин и непревзойденный криминалист Григорий Петрович Сапронов. «Старая гвардия» не очень ладит с современными технологиями, зато знает важные детали преступления. Вере предстоит найти с ними общий язык и раскрыть убийство пятнадцатилетней давности.
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Информация
Рейтинг
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Вера
Воронкова
- РНАктёр
Равиль
Насретдинов
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- АПАктёр
Александр
Печенин
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- МБСценарист
Магамет
Бачаев
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- КВХудожник
Константин
Винокуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИТМонтажёр
Ирина
Туйзюкова
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков
- Композитор
Анатолий
Зубков