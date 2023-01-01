Старая гвардия (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Детективная мелодрама о приключениях необычного трио следователей.



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Молодой следователь Вера Ершова в ходе одного из расследований совершает грубую ошибку. Чтобы спасти карьеру своей подчиненной, полковник Александра Романова поручает ей другое дело. Помогать неопытной девушке должны ветераны уголовного розыска — оперативник со стажем Федор Анатольевич Бобрыкин и непревзойденный криминалист Григорий Петрович Сапронов. «Старая гвардия» не очень ладит с современными технологиями, зато знает важные детали преступления. Вере предстоит найти с ними общий язык и раскрыть убийство пятнадцатилетней давности.



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