Старая гвардия (сериал, 2019) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Детектив, Мелодрама16+
Ведя дело об аварии со смертельным исходом, молодой следователь Вера Ершова допускает ошибку, которая может стоить ей карьеры. Стремясь спасти свою протеже от увольнения, подполковник Александра Романова дает Вере другое дело: убийство королевы красоты, совершенное почти 15 лет назад. Чтобы помочь Вере в расследовании, Романова дает ей в подчинение двух консультантов-пенсионеров: бывалого оперативника Федора Анатольевича Бобрыкина и гениального криминалиста Григория Петровича Сапронова. Намучавшись с неуступчивыми, порой сварливыми и острыми на язык «дедушками», Вера прикипит к ним всей душой, заслужит их уважение и составит с ними отличную команду.
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актриса
Катерина
Шпица
- Актриса
Алёна
Хмельницкая
- Актёр
Вадим
Андреев
- Актёр
Анатолий
Лобоцкий
- Актриса
Вера
Воронкова
- РНАктёр
Равиль
Насретдинов
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- АПАктёр
Александр
Печенин
- АСАктёр
Антон
Сёмкин
- АЛАктёр
Александр
Лырчиков
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- МБСценарист
Магамет
Бачаев
- ЮМСценарист
Юрий
Морозов
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- КВХудожник
Константин
Винокуров
- ТПХудожница
Татьяна
Платонова
- АНМонтажёр
Александр
Нахабцев
- ИТМонтажёр
Ирина
Туйзюкова
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков
- Композитор
Анатолий
Зубков