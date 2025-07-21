Соблазн. Сезон 1
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Соблазн
1-й сезон

Соблазн (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

2014, Соблазн. Сезон 1 16 серий
Мелодрама16+

Контент станет доступным 21.07.2025

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера родилась и выросла в небольшом провинциальном городишке, но вот судьбе было угодно, чтобы в жизни простой, скромной девушки объявился столичный, богатый щёголь. Вера с первого же взгляда влюбляется в заезжего бизнесмена и готова пойти за ним хоть на край света. Но знала ли тогда она, чем обернутся для неё эти отношения?

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Страна
Россия
Жанр
Мелодрама

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Соблазн»