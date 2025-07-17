Соблазн (сериал, 2014) сезон 1 серия 15 смотреть онлайн

Вера родилась и выросла в небольшом провинциальном городишке, но вот судьбе было угодно, чтобы в жизни простой, скромной девушки объявился столичный, богатый щёголь. Вера с первого же взгляда влюбляется в заезжего бизнесмена и готова пойти за ним хоть на край света. Но знала ли тогда она, чем обернутся для неё эти отношения?

